Huawei P10 İçin Yeni Bilgiler Var!

Huawei tarafından piyasaya sunulacak olan Huawei Huawei P10 akıllı telefon için oldukça beklentiler yükseltildi.

Güncellenme 29 Ocak 2017 17:59

Son dönemlerin en çok ilgi çeken markalarından birisi olan Huawei, P10 modeli ile piyasaya iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni telefonda cam tasarıma geçiş yapılacak olması özellikle telefon kullanımında önemli bir avantaj sağlayacağı gibi cam dışında paslanmaz çelik gibi malzemelerin kullanılacak olması telefon için beklentileri arttıran diğer detaylar arasında yer alıyor.

Huawei P10 Özellikleri Neler?

Yeni telefon modeli için sızdırılan özelliklerde pek çok farklı yüksek donanımın tercih edildiği görülürken özellikle dört çekirdekli bir işlemci, Kirin 960 yonga seti kullanılacak. Telefon için en önemli detaylardan bir tanesi ise 6 GB RAM’in kullanılacak olması. Bu bakımdan kullanıcılar yeni telefon ile birlikte oldukça yüksek bir performans elde edebilecek.

İşletim sisteminde Android Nougat kullanılacağı önceden duyurulmuş olan telefon bu bakımdan işletim sisteminde de yüksek bir performans sunabilecek. Huawei P10 için pek çok farklı ülkede satış yapılacağı belirtirken bu da telefonun yüksek satış rakamlarına ulaşmasında oldukça avantaj sağlayacak.

Telefon önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Dünya Mobil Kongresi’nde de yer alacağı gibi Bu kongre sonrasında resmi satış süreci de başlatılmış olacak. Telefon için bugüne kadar etiket fiyatı hakkında herhangi bir sızdırma yapılmadı. Telefonunun uygun bir etiket fiyatıyla da geleceği konuşuluyor. Özellikle mobil sektörde daha yüksek satış rakamlarına ulaşarak payını arttırmayı hedefleyen Huawei bu bakımdan Huawei P10’da alım gücünü daha da düşürecek.