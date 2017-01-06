Huawei Mate 9’a Sanal Asistan Geliyor

Huawei tarafından geliştirilen Huawei Mate 9 akıllı telefona akıllı asistan geleceği duyuruldu.

Güncellenme 06 Ocak 2017 19:04

Amazon Alexa olarak adlandırılan yeni akıllı asistan pek çok farklı otomobil ve telefonda yer almaya başladı. Üstelik Huawei tarafından yapılan sonra açıklamalarda mevcut akıllı asistanın Huawei Mate 9 ile birlikte kullanılabileceği belirtildi.

Telefon Kullanımı Kolaylaşacak

Sanal asistanın telefon ile birlikte sunulması kişilerin pek çok farklı işlemi ses komutlarıyla yapabilmesini sağlayacak. Üstelik Amazon Alexa olarak piyasaya sunulan akıllı asistan için ilk kullanılan telefon da Huawei Mate 9 olarak tarihe geçecek.

Bugüne kadar farklı gelişmeler ile kullanıcılarına her zaman yeni teknolojileri sunmayı başaran Huawei, Amazon Alexa ile birlikte kullanıcıların telefon kullanımını daha da iyi bir hale getirecek. Kullanıcıların sorularına yanıt verebilen, internet üzerinden arama yapabilen, sabah kalkmak için alarm kurabilen, hava durumu ya da diğer gerçek zamanlı bilgilerde kullanıcılara destek sağlayabilen Amazon Alexa, bu konuda oldukça iddialı. Bu açıdan Huawei Mate 9 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan Amazon Alexa, kişilerin başarılı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda resmi detaylar da belirtilirken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilecek olan Huawei Mate 9 modellerinde bu desteğin sunulacağı ve Amazon Alexa ile güçlendirilecek olan telefonların bu yıl üretimi yapılarak piyasaya çıkacağı belirtildi.