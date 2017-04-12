Huawei Enjoy 7 Plus Özellikleri Belli Oldu

Huawei Enjoy 7 Plus modeli ile ilgili detaylı bilgiler gelmeye başladı. İşte Huawei Enjoy 7 Plus.

Güncellenme 12 Nisan 2017 21:11

Orta segmentte markanın en önemli modellerinden birisi olacak Huawei Enjoy 7 Plus modeli için özellikle teknik detayların paylaşılması piyasada heyecan yarattı. Uzun zamandan beri marka tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü bilinen telefon modelinde yüksek özelliklerin ve ekonomik bir etiket fiyatının belirlenmesi bekleniyor. Telefonun için yapılan ilk incelemelerde telefonda 5.5 inç ekran boyutunun kullanıldığı görüldü.

Huawei Enjoy 7 Plus Açıklandı!

Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü düşük olsa da özellikle orta segmentte bu çözünürlüğün yeterli olacağı rahatlıkla söylenebilir. 720p ekran çözünürlüğünün desteklendiği telefonda kullanılan yonga seti Snapdragon 435. 8 çekirdek işlemci ile yüksek performans sunabilecek kapasitede olan telefon aynı zamanda 3 GB RAM ile desteklenmiş. Depolama alanı ise 32 GB. Telefonda Adreno 505 grafik birimi ile kaliteli görüntüler de sağlanabiliyor.

Telefon için yapılan sızdırmalarda en çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi işletim sisteminin Android Nougat ile gelmesi. Android işletim sisteminin son versiyonunu sunacak olan telefon böylece Android deneyimini de artıracak. 12 megapiksel değerinde arka kameraya ek olarak 5 megapiksel ön kamerası bulunan telefon, kamera konusunda da yine orta seviyede. Batarya bölümüne bakıldığında ise telefondan 4000mAh kapasitede bir pilin kullanıldığı görülüyor. Telefon için etiket fiyatı ise 231 dolar. Fakat telefonun Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı net olarak bilinmiyor.