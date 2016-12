Huawei 2016’de Güldü!

Huawei tarafından yapılan resmi açıklamalarda Huawei P9 vs P9 Plus modellerinin satış rakamları açıklandı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 23:02

2016 yılı içerisinde 140 milyon satış rakamını geçmeyi başaran Huawei, özellikle Huawei P9 ile P9 Plus modellerinde yüksek satış rakamlarına ulaşması işleri kolaylaştırdı. Bu modellerin satış rakamı ulaştığı marka tarafından resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı net bir şekilde bilinmiyordu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yazılı bir raporda ise Huawei P9 vs P9 Plus modellerinin marka adına çok önemli bir atılım gerçekleştirdiği ve yüksek satış rakamlarına bu sayede ulaşıldığı belirtildi.

10 Milyon Baraj Aşıldı

Resmi açıklamalara göre iki telefonda Huawei 10 milyon barajını aşmayı başarmış durumda. Bu açıdan sadece tek bir telefon serisi ile 20 milyon gibi yüksek bir satış rakamına ulaşan Huawei diğer modelleri ile birlikte 2016 yılındaki hedefi olan 140 milyon cihaz satışını gerçekleştirdi. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde açıklanan raporlarda Huawei’nin 33 milyon akıllı telefonu sattığı belirtilirken bu durum 2015 yılında yüzde 23 oranında bir artış yaşandığını gösteriyor. Bu açıdan 2016 yılının Huawei adına oldukça etkin geçtiğini söylemek mümkün.

2016’da elde edilen bu başarının 2017 yılına taşınması ve 2017 yılında da sürdürülmesi halinde mobil sektörde dengeler ciddi oranlarda değişebilir. Apple ve Samsung'un ardından üçüncü sırada yer alan Huawei, gözüne liderliğe diktiği gibi yapılacak yeni çalışmalar bu konuda Apple ve Samsung'u da zorlayabilecek gibi duruyor.