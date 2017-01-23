HTC’nin Yeni Akıllı Saatleri Sızdırıldı

HTC tarafından piyasaya sunulacak Android işletim sistemine sahip akıllı saat için önemli sızdırmalar yapıldı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Güncellenme 23 Ocak 2017 14:03

Akıllı saat sektörüne HTC tarafından sunulacak yeni saatler oldukça dikkat çekerken saat için yapılan sızdırmalar sayesinde akıllı saatlerin tasarımları şimdiden görüldü. HTC tarafından resmi tanıtımlarının yapılmamış olmasına karşın kullanıma sunulan ve test edilen cihazların fotoğraflarının sızdırıldığı akıllı saatlerin nasıl olacağını da gözler önüne serdi.

Saatin Özellikleri Neler?

Yapılan incelemelerde 360 x 360 çözünürlüğün destekleneceği saatlerin, klasik saat modellerine benzediği görülürken dairesel bir ekranın kullanılması da kullanıcıların bu saatleri daha fazla tercih etmesini sağlayacak. Özellikle akıllı saatlerde yer alan Under Armour logosu ise dikkat çekici. Öyle ki bu markaya yönelik herhangi bir çalışma bugüne kadar yapılmamış olsa da HTC’nin yeni akıllı saatlerde işbirliğine gidebileceği görülüyor.

Akıllı saatler için yapılan sızlamalardan elde edilen diğer bir detay ise akıllı saatlerin çalışmalarının tamamen bitmiş olması. Bu açıdan görüntülenen akıllı saatler önümüzdeki dönemlerde HTC tarafından yapılacak resmi tanıtımlarda gösterilecek. Akıllı saat için en büyük soru işareti ise kullanılacak işletim sistemi. Öyle ki Android 1.0 sürümü ile gelmesi beklenen akıllı saatin özellikle önümüzdeki dönemlerde yeni çıkartılacak işletim sistemi güncellemesini alması ya da piyasaya çıkış tarihinin ertelenerek piyasaya Android 2.0 ile giriş yapabilmesi mümkün.