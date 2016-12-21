HTC Yeni Cihazı İçin Geri Sayıma Geçti

Mobil üreticiler arasında en dikkat çeken firmalardan bir tanesi HTC olurken HTC tarafından yeni bir model daha piyasaya sunulacak.

Güncellenme 21 Aralık 2016 13:22

HTC hakkında sızdırılan son bilgilerde markanın yeni ve oldukça iddialı bir telefon ile piyasaya gireceği duyuruldu. Yapılan açıklamalar ile birlikte geri sayıma geçilirken telefonun piyasaya çıkması için belirlenen tarihin 12 Ocak olduğu da açık bir şekilde belirtildi. Bu açıdan yapılan açıklamalar ile birlikte 12 Ocak 2017 tarihinde yapılacak tanıtım sonrasında HTC, mobil sektöre yeni bir cihaz ile girmiş olacak.

HTC tarafından piyasaya sunulacak telefonda, önceki cihazlarda mevcut olan handikapların giderilmesi daha fazla kişi tarafından ilgi görmesini sağlayabilir. Bu açıdan cihazın piyasaya sunulmasının ardından HTC uzun zamandan beri beklediği patlamayı yapabilir.

Twitter’dan Duyuruldu

Konu ile ilgili Twitter üzerinden resmi bir açıklama yapılırken piyasaya sunulacak telefonun hangi isim ile geleceği net bir şekilde paylaşılmadı. İddialarda HTC 11 olarak adlandırılabileceği belirtiliyor. Fakat bu konuda HTC’nin farklı bir sürpriz yapabilmesi de ihtimaller arasında.

Pek çok farklı soru işareti bulunsa da 12 Ocak tarihi ile ilgili en önemli beklenti markanın bugüne kadar piyasaya sunduğu en iyi cihazı çıkarması ve satışa sunması. Bugüne kadar yapılan çalışmaların karşılığının alınamaması marka adına ekonomik anlamda giderek işleri daha da zora sokarken yapılacak yeni çalışmalar markanın maddi anlamda elini güçlendirebilir. Bu açıdan yeni çalışmaların duyurulması pek çok farklı beklentiyi de şu an için yaratmış durumda. Bakalım 12 Ocak günü yapılacak tanıtım ile nasıl bir telefon sunulacak.