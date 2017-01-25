HTC Yeni Akıllı Saat Çıkarmayacak!

HTC'nin yeni bir Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saat çıkarmayı planlamadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 25 Ocak 2017 21:55

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında, "Halfbeak" kod adı ile yeni bir cihaz sızdırılırken. Cihazın görüntüsü ortaya çıkmadığı gibi kısa sürede hafızadan da silindi. Weibo'da, sportif bir band ve Under Armor logolu bir HTC markalı smartwatch'u gösteren yeni görüntüler ise HTC için yeni akıllı saat tartışmalarını yeniden başlattı.

Çin kaynakları bu yeni sızdırmanın HTC'nin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı Halfbeak akıllı saat olduğunu iddia etti. Bu iddialar sonrasında uzun zamandan beri HTC’nin yeni akıllı saati üzerine pek çok farklı spekülasyon gündeme gelirken, konuyla ilgili son gelen bilgilerde HTC’nin kesin olarak yeni bir akıllı saat üzerinde çalışmalar yapmadığı öğrenildi.

Resmen Açıklandı

HTC Başkanı Chialin Chang, şirketlerin, cihazlara olan ilginin azalması nedeniyle bu yıl yeni bir akıllı saat planının bulunmadığını açıkladı. Chang'ın söylediği gibi yeni bir akıllı saat gelmeyecek. Şirketin HTC Halfbeak modeli ise şirketin neler geliştirebileceğini görmek için hazırladığı bir prototip olabilir. HTC'nin akıllı saat alanında ne yapacağını görmek isteyenler için bu durum hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak HTC'nin her yıl daha az ve uzun aralarla telefonları tanıttığı düşünüldüğünde akıllı saat konusunda çok iddialı olmaması da normal görünüyor. Akıllı saat için gelen bu resmi açıklamalar da durumu netleştirilmiş durumda.