HTC U Ultra Ortaya Çıktı!

HTC’nin en önemli telefon modellerinden olan HTC U Ultra için resmi tanıtım yapıldı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Güncellenme 12 Ocak 2017 21:52

HTC uzun süreden beri yeni bir telefon tanıtımı yapmazken HTC U Ultra adı verilen yeni telefon modeli oldukça dikkat çekti. Üst segmentin hedeflendiği bu telefon, çift ekranıyla da oldukça farklı bir kullanım sağlıyor. Teknik özellikleri hakkında yapılan açıklamalara göre telefonda kullanılacak donanımlar ise şöyle;

Snapdragon 821 işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili hafıza

microSD kart desteği

5.7 inç boyutlu 2560 x 1440 ekran

2.05 inç boyutlu ikincil ekran

Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi

Telefonda önceki modellere göre çok daha yüksek özellikleri tercih eden HTC, kamerada 12 megapiksellik bir sensör tercih etmiş durumda. Telefondaki en ilginç özelliklerden bir tanesi ise ön kameranın daha yüksek çözünürlük desteklemesi. Öyle ki selfie kamerası olarak adlandırılan bölümde 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Böylece kullanıcıların telefonu ile çekeceği selfielerde daha net görüntüler elde edebilmesi mümkün.

5.7 inç boyutundaki ekranın ikinci bir ekran ile desteklemesi kullanıcıların bugüne kadar HTC telefonlarda elde edemediği bir kullanım deneyimi sunacak. Bu bakımdan ikinci ekran kullanımı konusunda iyi bir deneyim sunması beklenen telefon sadece bu özelliği ile bile yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Dört farklı renk ile sunulacak telefonda kullanıcılar; mavi, siyah, pembe ve beyaz renklerinden birisini seçebilecek.

Telefonun satışı ve fiyatı ile ilgili ise henüz resmi açıklamalar yapılmadı.