HTC U Ultra HTC’yi Yükseltebilecek Mi?

HTC’nin en önemli modellerinden biri olmayı başaran HTC U Ultra için detaylı incelemeler yapılmaya başlandı.

Güncellenme 14 Ocak 2017 17:52

HTC tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan HTC U Ultra modeli yüksek donanımları ve özellikleri ile dikkat çekmişti. Öyle ki SnapDragon 821 yongaseti, 4 GB RAM gibi özelliklere sahip telefon performans anlamında oldukça üstün seviyede. Üstelik daha önce LG tarafından denenen ve farklı bir kullanım sağlayan çift ekran kullanımı daha yeni telefon ile birlikte tercih edilmiş durumda. Bu bakımdan 5.7 inçlik bir ekran ile kullanıcılara görüntü sağlayacak olan telefon sadece donanımlarıyla dahi dikkat çekiyor.

Kamerada HTC Farkı!

Kamera açısından ise 12 megapiksel arka ve 16 megapiksel ön kamera kullanıcıların ihtiyacını tamamen karşılayacak gibi görünüyor. Telefon için yapılan ilk incelemede tasarımdan donanımına kadar HTC2nin mobil sektörde büyük bir değişim yarattığı vurgulanırken telefonun piyasaya sunulmasından ve satışa başlanmasının ardından nasıl bir ilgi göreceği, ne kadar yüksek bir satış rakamına ulaşacağı merak ediliyor.

HTC bugüne kadar yaptığı atılımlarla beklentileri bir türlü karşılayamazken telefonların satış rakamları da firma adına düşük kalmıştı. Bu açıdan piyasadaki şartları değiştirmek adına uzun zamandan beri yeni çalışmalar sürerken HTC yeni modeli ile bu alanda umut sağlıyor. Bu bakımdan markanın yeni yeni modeli ile birlikte sektörde değişim yaratması HTC’nin piyasa değerini de artırabilecek