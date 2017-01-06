HTC U Play 5.2 Inç Ekran ile Geliyor!

HTC tarafından HTC U Play adı ile yeni bir model daha piyasaya sunuluyor. İşte 5.2 inç ekran ile HTC U Play detayları.

Güncellenme 06 Ocak 2017 20:51

HTC, 12 Ocak için CES 2017'den hemen sonra bir tanıtım etkinliğini duyurdu. Tayvanlı şirket önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek ürünlerle ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamasa da iki veya üç akıllı telefonun duyurulabileceği şimdiden öğrenilmiş durumda.

HTC Hangi Modelleri Sunacak?

HTC Alpine, HTC Ocean Note ve HTC X10 olmak üzere üç telefonun satışa sunulacağını sızdırılmış durumda. Bu açıdan tanıtımda sunulacak telefonlar sürpriz olmayacak.

Amiral Gemi HTC U Play

Şirketin amiral gemisi akıllı telefonu ise HTC U Play olarak da bilinen HTC Ocean Note olacak. Diğer iki cihaz ise orta segmentte HTC’nin yeni gücü olacak. Bu bakımdan HTC Alpine ve HTC X10 (veya HTC One X10), ilk çeyrekte piyasaya çıkacak orta sınıf akıllı telefonlar olarak tanımlanabilir.

HTC U Play bu bakımdan yüksek özellikleri ile birlikte diğer telefonlara göre de çok daha cazip bir teklif getirecek. Diğer telefonlara bakıldığında ise özellikler şöyle olabilir.

HTC Alpine Özellikleri

Görünüşe göre, HTC Alpine 5.2 inçlik bir ekranı olacak. Muhtemelen HTC U Ultra'nın küçük kardeşi olacak, bu nedenle de 3,5 mm ses çıkışının olmaması bekleniyor.

One X10 Nasıl Olacak?

İlk çeyrekte sergilenecek üçüncü HTC telefonu olan One X10'un X9’un yenilenmiş versiyonu olduğu söyleniyor. Bu açıdan sadece birkaç yenilik ile telefon piyasaya çıkabilir. Telefonun 5.5 inçlik ekranı ve MediaTek yonga seti içerdiği tahmin ediliyor.