HTC One X10 Nasıl Gelecek?

HTC tarafından piyasaya sunulan One X9 modeli, orta segmente oldukça iyi bir rakama ulaştı ve satış gerçekleştirdi. Sırada ise HTC One X10 var.

Güncellenme 05 Ocak 2017 22:42

Tayvanlı firmanın yakın tarihte HTC One X10 modeli ile piyasaya gireceği ve daha yüksek özelliklere yer verildiği bir modelin üretileceği iddia edildi.

HTC One X10 Modeli Nasıl Olacak?

OnePlus 3, LeEco Le Pro 3 ve diğer Android telefonlar ile aynı segmente olacak. Bu bakımdan sektörde bu modeller ile kıyasıya bir yarışa girecek. Tasarım anlamında da telefonun bu modellere benzerlik göstermesi bekleniyor.

HTC One X10 Teknik Özellikleri Neler?

HTC One X10’nun arka tarafında dairesel parmak izi sensörü var. Sensörün üstünde ise çift LED flaş ve 16.3 megapiksel kamera var. Telefonun ön yüzünde ise 5.5 inç 1.920 x 1.080 çözünürlük destekleyen ekran ve üzerinde 7.9MP ön kamera mevcut.

One X10'un MediaTek'in oktav çekirdeği 1.9GHz MT6755 yonga seti kullanılacak. Bu yonga setini daha önce Desire 10 Pro'da da görmüştü. 32 GB depolama alanı bulunan telefonda MicroSD kart desteği var. Bu bakımdan kişiler ihtiyaçlarına yönelik depolama alanını arttırabilecek.

Orta Segmentte Fark Yaratabilir

X10, tek başına orta segment için en iyi seçeneklerden birisi olabilecek gibi duruyor. One X9 modelinin 2015 yılının sonlarında ve 170 dolar üzerinden satıldığı düşünüldüğünde HTC One X10 için çok geç kalındığı görülüyor. Bu bakımdan en kısa süre içerisinde HTC One X10 modeli ile piyasaya giriş yapılabilir.