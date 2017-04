HTC One X10 Afişlerinde Pil Detayı Dikkat Çekiyor!

HTC One X10 için hazırlanan yeni afişte, telefonun büyük bir pil ile geleceği belirtildi.

Güncellenme 14 Nisan 2017 14:39

HTC One X10 bu yıl başlarında gündeme gelmeye başladı. Üstelik akıllı telefonun canlı görüntüleri Şubat ayında, tanıtım dahi yapılmayan önce ortaya çıktı. Şu anda ise @evleaks sayesinde akıllı telefonun yeni bir posteri piyasaya sızdırıldı. Posterde yer alan bilgiler, HTC One X10 hakkında şimdiden bilgi alınmasını sağlıyor. İlana göre HTC One X10 ile birlikte büyük bir batarya gelecek. Fakat batarya kapasitesi hala gizemli. Diğer pek çok spesifikasyon daha önce açıklanmış olsa da bataryanın kapasitesi şu ana kadar öğrenilemedi ve paylaşılan yeni afiş ile birlikte bu konuda durum çok daha gizemli bir hal aldı. Posterde akıllı telefonun unibody metal tasarımı ve siyah kaplaması da gösteriliyor. Arkada ise bir parmak izi sensörü var.

HTC One X10 Özellikler Neler?

HTC One X10 için yapılan açıklamalara göre telefonda yer alacak tüm özellikler şöyle;

Corning Gorilla Cam Koruması ile 5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD IPS ekran

550 GHz'e kadar Mali T860 GPU'lu 2.2GHz Octa çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemci

3GB RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 2 TB'ye kadar genişletilebilir bellek

HTC Sense UI ile Android 7.0 (Nougat)

Çift Nano SIM'ler

Çift tonlu LED flaşlı 16MP arka kamera

8MP önden bakan kamera

Parmak izi sensörü

4G LTE, WiFi 802.11 a / b / g / n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS, NFC

HTC One X10 modelinin bu ayın başlarında duyurulması bekleniyor.