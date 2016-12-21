HTC Desire 10 Lifestyle Kutusunda Neler Var?

HTC Desire 10 Lifestyle, orta sınıf bir Android akıllı telefon olarak piyasaya sunulurken cihazın önemli detayları haberimizde.

Güncellenme 21 Aralık 2016 22:37

HTC Desire 10 Lifestyle için şu ana kadar ABD'de satış başlatılmalı. Ancak Avrupa’da kişiler HTC Desire 10 Lifestyle için 300 dolarlık bir ödeme ile telefona kolayca temin edebilir.

HTC Desire 10 Lifestyle Kutusundan Neler Çıkıyor?

Telefon için yapılan incelemelerde telefon kutusundan çıkanlar şöyle;

USB'den micoUSB kablo uyumu

Şarj cihazı

Hi-res ses kulaklıkları

Bilek kayışı

Çeşitli kitapçıklar ve garanti

Telefonun Renk Seçenekleri Neler?

Telefon için yapılan açıklamalarda beyaz, siyah, mavi ve açık mavi gibi farklı seçenekler var. Özellikle telefonun siyah versiyonu oldukça dikkat çekiyor. Telefon elde kolay bir kullanıma sahip ve oldukça iyi hissettiriyor. Kaymaz yapısı sayesinde HTC Desire 10 Lifestyle modelinin kullanımı bu açıdan kullanıcıları oldukça cezp edecek.

5.5 inç ekran ile dokunmatik bir ekran üzerinden kullanım sağlayacak olan cihaz microSD ile arttırılabilir bir depolama seçeneği sunuyor. Üstelik bu seçenekte 2TB’a kadar seçim yapılabilir.

Telefon Teknik Özellikleri Neler?

Telefonda yer verilen diğer teknik özellikler ise şöyle;

Qualcomm Snapdragon 400 işlemci

2GB RAM

16GB dahili bellek

13 MP arka kamer a

5 MP ön kamera

Android 6.0 işletim sistemi

2700mAh pil

Çift SIM desteği

Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G