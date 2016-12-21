HTC Desire 10 Lifestyle Kutusunda Neler Var?
HTC Desire 10 Lifestyle, orta sınıf bir Android akıllı telefon olarak piyasaya sunulurken cihazın önemli detayları haberimizde.
HTC Desire 10 Lifestyle için şu ana kadar ABD'de satış başlatılmalı. Ancak Avrupa’da kişiler HTC Desire 10 Lifestyle için 300 dolarlık bir ödeme ile telefona kolayca temin edebilir.
HTC Desire 10 Lifestyle Kutusundan Neler Çıkıyor?
Telefon için yapılan incelemelerde telefon kutusundan çıkanlar şöyle;
USB'den micoUSB kablo uyumu
Şarj cihazı
Hi-res ses kulaklıkları
Bilek kayışı
Çeşitli kitapçıklar ve garanti
Telefonun Renk Seçenekleri Neler?
Telefon için yapılan açıklamalarda beyaz, siyah, mavi ve açık mavi gibi farklı seçenekler var. Özellikle telefonun siyah versiyonu oldukça dikkat çekiyor. Telefon elde kolay bir kullanıma sahip ve oldukça iyi hissettiriyor. Kaymaz yapısı sayesinde HTC Desire 10 Lifestyle modelinin kullanımı bu açıdan kullanıcıları oldukça cezp edecek.
5.5 inç ekran ile dokunmatik bir ekran üzerinden kullanım sağlayacak olan cihaz microSD ile arttırılabilir bir depolama seçeneği sunuyor. Üstelik bu seçenekte 2TB’a kadar seçim yapılabilir.
Telefon Teknik Özellikleri Neler?
Telefonda yer verilen diğer teknik özellikler ise şöyle;
Qualcomm Snapdragon 400 işlemci
2GB RAM
16GB dahili bellek
13 MP arka kamer a
5 MP ön kamera
Android 6.0 işletim sistemi
2700mAh pil
Çift SIM desteği
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G