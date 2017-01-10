HTC BoomSound Desire 650 Etkileyici

HTC BoomSound Desire 650, harika ses kalitesi ile orta sınıf telefon pazarına iddialı geliyor.

Güncellenme 10 Ocak 2017 16:29

HTC, HTC 10’dan daha düşük bir fiyatla üstün özelliklere sahip olan Desire 650 formunda yeni orta sınıf bir telefonu duyurdu. HTC BoomSound Desire 650 olarak adlandırılan yeni telefon yepyeni bir tasarımla görücüye çıkarıldı. Telefonun arka yüzünde uygulanan özel yöntemler daha iyi kavrama yaratmış ve telefonun tamamen kullanıcı odaklı üretildiğini de gösteriyor.

Gorilla Glass Teknolojisi Var!

Corning'in Gorilla Glass teknolojisi ile korunan 5 inçlik 720p ekran, HTC gece modu özelliği ile telefonun gece kullanımında sağlanan avantaj dikkat çeken detaylar arasında. Desire 650'nin arkasında, düşük ışık çekimi ve panoramik çekim özelliğine sahip arka plan aydınlatmalı 13MP sensör bulunuyor. Ön cephede ise 5MP ön kamera var.

Yeni Desire’de Neler Var?

Yüksek çözünürlüklü bir ses deneyimi oluşturmak için kullanılan HTC BoomSound teknolojisi telefon işçin en cazip özellikler arasında. Kapağın altında, orta menzilli bir telefonda gördüğümüz en güçlü set olmasa da bir Qualcomm Snapdragon 400 sistemi var. 16 GB depolama alanı ise beklentilerin altında. 2TB'ye kadar microSD kartları destekliyor ancak mevcut fiyatlara göre 128GB'ın üstüne çıkılması pek mümkün görünmüyor.

Ne Zaman Satılacak?

Dark Blue ve Lime Light olarak adlandırılan mavi ve gri rengi ile telefon Şubat ayında İngiltere'de satışa sunulacak. Avustralya'da veya ABD'de pazarlanabilirliği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığı için şu an için hedef Pazar sadece İngiltere.