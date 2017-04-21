HTC 11 Özellikleri Neler Olacak?

Sektörün önemli markalarından birisi olan HTC yeni modeli ile uzun zamandan beri konuşuluyor.

Güncellenme 21 Nisan 2017 23:33

Markanın yeni amiral gemisi olması beklenen HTC 11 için bugüne kadar farklı detaylar gelmeye devam ederken, cihazda yer alacak özelliklerin büyük bir bölümü şimdiden netleşmiş durumda. Telefon için ilk dikkat çeken yenilik, kulaklık girişinin kaldırılacak olması. Apple ile birlikte daha fazla dikkat çekmeye başlayan bu duruma HTC de ayak uydurmuş gibi görünüyor. Telefonlarda üç buçuk milimetre kulaklık girişi yer almayacak. Böylece farklı aksesuarların kullanılması da HTC 11 ile birlikte mümkün olacak.

Özellikleri Neler?

Telefonun suya ve toza karşı dayanıklılığı da yine var. Telefon için dikkat çeken diğer bir detay ise çift sim kart ile telefonun kullanılabilir olması. Öyle ki kullanıcıların telefonlarda çift sim kartı kullanabilecek olması, bu aşamada özellikle 2 SIM kart kullanan kişiler için de HTC’nin yeni amiral gemisini cazip hale getirecek.

HTC 11 için yapılan paylaşımlarda bu özellikler oldukça dikkat çekerken, bu özelliklerin yanı sıra tahminlere göre telefon Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek. Teknik özellikleri bakıldığında ise 5.5 inç ekran, 12 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, Snapdragon 835 yonga seti telefonda yer alacak. Telefonun özellikle batarya kapasitesinde ise 3700 kapasiteli bir pilin kullanılması bekleniyor. Belirtilen tüm özelliklerin telefonda yer alması HTC’nin yeni amiral gemisi ile dikkat çekmesini sağlayacak.