Hrant Dink ‘özlüyoruz ahparing’ yazılı dövizlerle anıldı

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Dink, öldürüldüğü yerde anıldı.

Güncellenme 19 Ocak 2017 16:18

Gazeteci Hrant Dink, bugün ölümünün 10. yılında öldürüldüğü yerde anıldı. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink hayata veda edeli 10 yıl oldu. Dink için bugün gerçekleştirilen anma töreni Şişli’de bulunan Agos Gazetesi önünde anıldı.

Törene katılanlar, ellerinde ‘özlüyoruz ahparing’ yazılı dövizler taşıdı.

Anma töreninde Dink’in eşi Rakel Dink bir konuşma gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ellerindeki dövizlerle arama noktalarından geçerek, tören alanına geldi.

Anma töreni nedeniyle yollar kapatıldı

Anma töreni dolayısıyla polis, Halaskargazi Caddesi Harbiye Askeri Müze önünden Osmanbey-Mecidiyeköy ile Mecidiyeköy'den Taksim yönünü trafiğe kapattı.

Milliyet’te yer alan habere göre, tören alanına gelenler, polis tarafından aranarak gazete binası önüne yönlendirildi.

Tören öncesinde, çevre binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Gazetenin bulunduğu noktaya çıkan tüm cadde ve sokaklar bariyerlerle kapatıldı.

Alanda bulunan yayalar polis tarafından çıkarılarak, eğitimli köpeklerle çevrede ve dükkanlarda güvenlik araması yapıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Hrant Dink’ tweeti

Öte yandan, Twitter’dan açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kardeşliğin, eşitliğin ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye umuduyla, 10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'i saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.

*ahparing, Ermenice erkek kardeşim anlamına geliyor.

Milliyet