HP’den Yeni Amiral Gemi: EliteBook x360 1030 G2

HP EliteBook x360 1030 G2 tasarımı ve güvenliği ile dikkat çekti. İşte yeni cihaz ile ilgili detaylar.

Güncellenme 03 Ocak 2017 23:39

HP EliteBook x360 1030 G2 daha çok iş dünyasına yönelik geliştirilen modellerden birisi olurken, HP’nin CES’teki standının bu özel cihaz sayesinde oldukça ziyaret alması bekleniyor. Yeni Spectre x360'la çok fazla ortak özellikleri bulunan yeni cihaz, bazı noktalarda çok daha iyi bir performans sağlıyor.

HP, bu dizüstü bilgisayarı genç profesyonellere yönelik geliştirdi ve bu nedenle tasarım ve güvenlik konularına çok daha fazla odaklanıldı. HP, EliteBook'un tanıtımında bazı noktalara dikkat çekerken bu noktalar alüminyum çerçeve, elmas kesme aksanları özel gümüş renk oldu.

HP EliteBook x360 1030 G2 Teknik Özellikleri Neler?

EliteBook x360 1030 G2, üst sınıf donanımlar ile geliyor. Core i5 işlemci temel olarak bilgisayarlarda yer alırken, diğer versiyona geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için Core i7-7600U bilgisayarlara yüklenecek. Intel HD Graphics 620 grafik birimi ile gelen cihazlar bu açıdan hem grafik hem de işlemci noktasında oldukça üstün bir performans sunabilecek düzeyde.

HP EliteBook x360 1030 G2 için diğer teknik detaylar ise şöyle;

13,3 inç dokunmatik ekran FHD (1080p) veya UHD (4K) çözünürlük seçenekleri

Gorilla Glass koruma teknolojisi

Dizüstü, tablet, medya, konferans gibi farklı kullanım modları

16 GB RAM

128GB - 512GB SSD seçenekleri

Hızlı şarj teknolojisi

Lityum iyon pil