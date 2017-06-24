Honor 9'un Fiyat Etiketi Belli Olmaya Başladı

Honor tarafından geliştirilen ve Honor 9 adı verilen yeni amiral gemisinin etiket fiyatı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Güncellenme 24 Haziran 2017 21:51

Özellikle Huawei’nin bir alt markası olarak geliştirilen ve son dönemlerde çarpıcı telefon modelleri ile dikkat çeken Honor yeni amiral gemisini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan sızdırmalarda özellikle telefonun tüm özellikleri öğrenilirken, etiket fiyatı için de yavaş yavaş detaylar netleşmeye başladı.

27 Haziran’da Piyasaya Sunulacak

27 Haziran tarihinde Berlin'de tanıtılması beklenen telefon için Honor, 99 Euro gibi bir etiket fiyatını belirlenmiş durumda. Cihazın farklı bölgelerde, farklı etiket fiyatları ile satılacak olması bu konuda net bir etiket fiyatının belirlenmesi sağlıyor. Fakat yapılan sızdırmalarda İngiltere'de 400 Pound, Finlandiya'da 499 Euro ve Türkiye'de 1700 Türk Lirası üzerinden yeni telefonun satılacağı belirtildi. Telefon fiyatı özellikle donanımlara bakıldığında oldukça uygun. Farklı versiyonları bulunacak telefon ile ilgili paylaşılan teknik detaylarda cihazların altın sarısı, mavi ve siyah renklerinde olacağı ve gölgesinin tamamen camdan üretileceği ifade edildi.

HiSilicon Kirin 960 yonga seti ile gelecek telefondan özellikle 8 çekirdeğinin bulunması performansı oldukça yüksek seviyelere taşıyacak. 6 GB ve 4GB RAM seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak olan telefon aynı zamanda depolama noktasında da 64GB ve 128GB seçeneklerine sahip.