Honor 8 Pro Çok İddialı

Huawei nin bir alt markası olan Honor 8 Pro için yeni bir model daha dikkat çekti.

Güncellenme 06 Nisan 2017 16:09

Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olarak bilinen Huawei yeni modelinde özellikleri oldukça üst seviyeye çıkarmış durumda. Özellikle teknik özelliklerine bakıldığında telefonun pek çok farklı modele karşı oldukça üst seviyede olduğu görülürken telefonun kullanımı olduktan sonra nasıl bir performans sergileyeceği de merak edilmeye başlandı.

Yapılan tanıtımlarda Huawei'nin yeni modeline Honor 8 Pro adı verildiği belirtilirken özellikle telefonlarda fotoğraf albümleri özelliği ile geliyor. Kullanıcıların çektiği fotoğrafların etiketlenmesi ve bu etiketlere göre farklı klasörler altında albüm haline getirilmesi telefonun ön plana çıkan en önemli özellikleri arasında. Telefondan 12 mega piksellik çift arka kamera ve 8 mega piksellik ön kamera ise performans ve kalite isteyen kişiler içinde yeterli. 6 gigabyte RAM’I ile yüksek bir performans sunabilecek kapasitede olan telefonda 4000 Mah batarya bulunuyor.

Hızlı şarj özelliği bulunan telefon özellikle bir buçuk saat içerisinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşılabiliyor. 20 Nisan 2017 tarihi itibariyle Avrupa bölgelerinde satışa sunulacak olan telefonun etiket fiyatının 585 dolar olması bekleniyor telefon için yapılan tanıtımlar sonrasında telefonda yer alan en önemli teknik özellikleri ise şöyle;

Honor 8 Pro'nun Tüm Teknik Özellikleri:

5.7-inç (2560 x 1440 piksel) Quad HD LTPS 2.5D kavisli ekran, 515 PPI

Octa-Core 4 x CortexA53 (1.8GHz) + 4 x ARTEMIS (2.4GHz) Kirin 960 yongası ve Mali G71 grafik istemcisi

6GB RAM, 64GB dahili saklama alanı, 128 GB'a kadar genişleme kapasitesi

Android 7,0 (Nougat) ve Emotion UI 5,1

Çift melez SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)

12MP (Tek Renkli Yapı) + 12MP (RGB) çift arka kamera, çift LED flash, f/2,2, 4k video kayır

8MP ön çekim kamerası, f/2,0

Parmak izi ve kızıl ötesi sensörü

4G LTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4,2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

4000mAh (standart) ve 3900mAh (asgari) hızlı şarj kapasiteli batarya