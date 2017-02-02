Honor 8 Lite Net Bir Şekilde Detaylandı!

Honor 8 Lite modeli ile ilgili resmi tanıtım yapıldı. İşte detaylar.

Güncellenme 02 Şubat 2017 23:02

Huawei Honor markası, Finlandiya'da geçen yılki amiral gemisi Honor 8 akıllı telefonun daha ucuz bir versiyonu olan Honor 8 Lite modelini tanıttı. Honor 8 Lite için yapılan tanıtım sonrasında telefon için tüm detaylar net bir şekilde ortaya çıkarken, Honor 8 modelinden başlıca farkları dikkat çekti.

Honor 8 Lite’de çift 12 megapikselli arka kameralar yerine 12 megapiksel tekli arka kamera olması en dikkat çeken detay. Honor 8 Lite için en önemli fark ise Android 7.0 (Nougat) EMUI 5.0 ile kutudan çıkması.

Honor 8 Lite Özellikleri Neler?

Honor 8 Lite için diğer özelliklerde 5.2-inç Full HD 2.5D kavisli cam ekran, arka bölümde parmak izi sensörü, 8 MP ön kamera, metal ince gövde, 3000mAh batarya. Honor 8 Lite modeli 8'den biraz daha hafif olsa da, biraz daha büyük bir şekilde geliyor.

Cihaz için resmi tanıtımda belirtilen teknik özellikler ise şöyle;

5.2-inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5D kavisli cam ekran

Mali T830-MP2 GPU'lu Octa-core Kirin 655 (4 x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz) 16nm işlemci

3GB RAM, 16GB depolama, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir bellek

EMUI 5.0 ile Android 7.0 (Nougat)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 12MP arka kamera

8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 147,2 x 72,94 x 7,6mm, Ağırlık: 147g

4G LTE, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS

3000mAh pil

Honor 8 Lite, Altın, Mavi, Siyah ve Beyaz renklerle gelecek. Honor 8 Lite etiket fiyatı ise 269 Euro.