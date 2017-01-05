Honor 5C Android 7.0 Nougat Beta Programı Başlıyor

Honor 5C için yapılan açıklamalarda Beta programının başladığı duyuruldu.

Güncellenme 05 Ocak 2017 21:15

Honor, Honor 5C için Hindistan'da Android 7.0 Nougat beta programı başlattı. Yeni duyuru sadece beta kullanıcılarına yönelik olacak. Honor 5C beta kullanıcısı olan kişiler bu sayede telefonlarda ilk defa Android 7.0 Nougat deneme fırsatı elde edecek.

Beta Programı Paylaşıldı

Beta iki aşamada başlayacak. İlk bölümde 50 katılımcı, ikincisinde ise 100 kişi beta dahil edilecek. Katılım göstermek isteyen kişilerin öncelikli olarak başvuru yapması ve kriterleri sağlaması gerekiyor. Kriterlerin sağlanması halinde ise mevcut kontenjanlar dahilinde Honor 5C beta kaydı yapılarak, programa ortak olunabilecek.

Ödül Sistemi Var!

Honor, Honor 5C için yapılacak beta için katılımcılara özel ödüller de verecek. Bu bakımdan betalara katılmak çoğu kişi için cazip gelebilir.

Honor 5C Beta Program Şartları;

1. Honor 5C cihazına sahip olmak.

2. Honor 5C katılımcılarına ve modaratörlere her zaman destek verebilecek durumda olmak.

3. Test ve raporlama konuları için günde en az 2 saat boyunca çalışma yapılacak.

4. katılımcıların başvuru sırasında iletişim numarası, IMEI ve e-posta kimliği gibi kişisel bilgilerini paylaşmalı.

Honor 5C beta programı için kişilerin eksiksiz bir şekilde bu kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Honor web sayfası üzerinden daha fazla detayın elde edilmesi ve gerekli takdirde destek alınabilmesi mümkün.