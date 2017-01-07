Honda’dan Özel Motosiklet!

Honda tarafından CES 2017 kapsamında yapılan motosiklet tanıtımı oldukça dikkat çekti.

Güncellenme 07 Ocak 2017 15:35

“Moto Riding Assist” olarak adlandırılan ve motosiklet sürüş yardımcısı olarak tanımlanan yeni teknoloji sayesinde motosikletlerde de artık teknoloji büyük bir yer almaya başladı. Yeni teknolojiyle birlikte motosiklet kazalarının büyük oranda engellenmesi ve kullanıcıların daha güvenli bir şekilde motosikletlerinin kullanması hedefleniyor. Bu açıdan yapılan paylaşımlara göre motosikletlerde artık dengede kalmak çok daha kolay olacak.

Motosiklette Denge Sorunu Ortadan Kalkıyor!

Motosiklet kullanan kişilerin en büyük sorunlarından bir tanesi denge problemleri nedeniyle sık sık düşme ya da kaza yapma tehlikesi olurken Honda, geliştirdiği yeni teknoloji ile birlikte artık küçük kazaları dahi önleyebilecek. Üstelik motosiklet için yapılan en önemli geliştirmelerden bir tanesi aks aralığının kullanıcıların isteğine göre genişletilebilir olması. Bu sayede kullanıcılar daha kişisel bir motosiklet deneyimi elde edebiliyor.

Motosiklet seven kişiler tarafından oldukça dikkat çeken motor tanıtımının Önümüzdeki aylar itibariyle daha stabil bir hale getirilerek kullanıcılar ile buluşturulması hedefleniyor. Honda tarafından yapılan tanıtımlarda aynı zamanda özel akıllı araçların da önümüzdeki yıllarda piyasada olacağı açık bir şekilde belirtildi. Araç geliştirmelerinde farklı özellikleri kullanmayı tercih eden Honda, böylece oldukça dikkat çekmiş durumda. Yapılan bu tanıtımların ardından pek çok kişi Honda'nın yeni teknolojisine karşı özel bir ilgi duyarken satış döneminin resmen başlamasının ardından motosiklete olan ilginin ne kadar yüksek olabileceği de merak ediliyor.