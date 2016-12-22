Honda İle Waymo Ortaklığa Gidiyor

Honda araç teknolojileri konusunda sürücüsüz otomobil için Google'un da iş ortağı olan Waymo ile işbirliğine gidebilir.

Güncellenme 22 Aralık 2016 14:54

Son dönemlerde sürücüsüz otomobillerin üretilmesi adına pek çok farklı otomobil markası çalışmalarını sürdürürken Honda da bu konuda gelişmelere ayak uydurmak istiyor. gelecekte sürücüsüz, otonom teknolojilere sahip araçların daha fazla ilgi görmesi beklenirken bu yönde çalışmalar yapacak Honda bu sayede kişilerin bu konudaki ihtiyaçlarını da Honda bünyesinde karşılayacak.

Resmen Açıklandı

Honda tarafından yapılan resmi açıklamalarda bu konuda görüşmelere başlanacağı ve gerekli olan anlaşmaların sağlanması halinde sürücüsüz otomobiller için resmi bir şekilde üretimlere başlanacağı ifade edildi.

Honda araçları için yapılacak çalışmalar önümüzdeki yıllarda araçların resmi bir şekilde piyasaya sunulmasına sağlayacak. 2020 hedefinin konulduğu marka adına bu yönde çalışmaların yapılması kuşkusuz 2020 sonrasında hareketlenecek sürücüsüz araç teknolojisi için markanın güçlenmesini ve bu tarihte hazır olmasını sağlayacak. Bu açıdan yapılan duyurular ile birlikte Honda geleceğe yönelik önemli bir planlarını gündeme getirirken sürücüsüz otomobil için Honda'nın nasıl bir fark yaratacağı ve piyasada ne kadar çok ilgi göreceği de merak ediliyor.

Otomobil sektörünün en önemli markalarından birisi olan Honda üretimini yaptığı araçlar ile şu anda sektörde oldukça popüler durumda olurken benzer bir gelişmenin elektrikli ve sürücüsüz otomobillerle de desteklenmesi markanın payına daha da arttırabilecek bir gelişme.