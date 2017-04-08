Honda Civic Sİ Avrupa Sahnesine Çıkıyor

Honda yenilediği Honda Civic Sİ serisiyle Avrupa arenasına çıkıyor.

Güncellenme 08 Nisan 2017 20:22

Geçtiğimiz aylarda fuarlarda tanıtılmış olmasına rağmen henüz pek çok farklı Avrupa ülkesinde satılmayan Honda Civic Si, serisi önümüzdeki dönemlerde Avrupa satış noktalarında yer alacak.

Araç Kuzey Amerika'da piyasaya sunulduktan sonra yüksek bir ilgi görürken bu ilginin Avrupa'da da devam etmesi bekleniyor. Özellikle klasik Honda Civic modellerinden performans açısından ayrılan ve çok daha yüksek bir performans sunma imkanı sağlayan Honda Civic Sİ, bu açıdan performans odaklı araç arayan kişiler içinde cazip durumda.

Honda Civic Sİ Modelinde Neler Var?

Araçta spoiler gibi farklı tasarım detaylarına da yer veren Honda, geniş ön ızgara ve hava boşluğu ile daha sportif bir araç tasarlamayı başarmış. Yeni modelde 18 jantların olması da özellikle spor görünümüne önemli bir katkı sağlamış. Tasarım benzer çizgilere sahip olsa da klasik Honda Civic modellerinden oldukça farklı ve uzak noktada.

Özellikle araçta kullanılan logolar ve amblemler Honda yerine Honda Civic Sİ modelinin Sİ kısmından esinlenilmiş durumda. Honda tarafından yapılan resmi açıklamalarda bugüne kadarki en iyi sürüş özelliğine sahip aracın Honda Civic Sİ olduğu belirtildi. Üstelik tüm bu yüksek performans ve özelliklere rağmen aracın Avrupa'da satılacağı etiket fiyatı 20 bin dolar.

Aracın özellikle Türkiye pazarına girmesi halinde yine önceki versiyon ve modellerde olduğu gibi yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Fakat aracın Türkiye piyasasına girdikten sonra özel tüketim vergisi gibi vergiler ile çok daha yüksek bir etiket fiyatı üzerinden satılması kesin.