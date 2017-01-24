Honda 700 Bin Aracı Geri Çağırdı!

Japonya'nın en önemli markalarından birisi olan Honda, araçlarda tespit edilen hava yastığı sorunu nedeniyle 700 bin araç için geri çağırma sürecini başlattı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 22:55

Son dönemlerde araçlarda yaşanan problemler nedeniyle geri çağırma işlemlerine sık sık rastlanırken yeni bir açıklama Honda’dan geldi. Japonya'nın en önemli OTOMOTİV üreticilerinden birisi olan Honda araçlarda tespit edilen bir sorun nedeniyle araçları geri çağırdı ve 771 bin aracın bu kapsamda yeniden kontrole alınacağını duyurdu.

Yapılan bu açıklamalar sonrasında özellikle araç sahipleri tedirginlik yaşarken mevcut sorunun geri çağırma sırasında yapılacak çalışmalar ile birlikte giderileceği açıklandı. Bu bakımdan geri çağırma kapsamında olan tüm araçların en kısa süre içerisinde yetkili Honda servislerine götürülmesi ve gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. Bu sayede herhangi bir problem yaşanması önleneceği gibi kişilerin araçlarını sorunsuz bir şekilde kullanmasını sağlayacak. Özellikle otomotiv sektörünün en önemli iş ortaklarından birisi olan hava yastığı üreticisinin yaptığı üretimlerdeki hataları pek çok farklı firmanın da sorun yaşamasına yol açıyor. Bu açıdan mevcut problemlerin ortadan kaldırılması için pek çok farklı marka tarafından geri çağırma işlemi yaparken Honda'nın yeni sıra Mercedes, Toyota gibi pek çok farklı marka da bugüne kadar araçlar için geri çağrıda bulunmuştu. Diğer markalar arasından yapılan geri çağırma işlemlerindeki resmi rakamları ise şöyle;

Mercedes 1 milyon, Toyota 4,7 milyon, Audi 387 bin, BMW 1,9 milyon, Chevrolet 1,91 milyon, Dodge 5,64 milyon, Ford 2,8 milyon, Mazda 730 bin, Nissan 1,1 milyon, Volkswagen 680