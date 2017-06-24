Hız Koridoru Devreye Giriyor.

Dünya genelinde yaşanan trafik kazalarında en önemli neden hız olurken, hızı önlemek adına Türkiye'de hız koridoru devreye alınacak.

Güncellenme 24 Haziran 2017 18:52

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan kazaların büyük bir bölümünde hız ihlalleri sebep olarak yer alıyor. Şoförlerin dikkatsiz davranması ve yollarda hızlı bir şekilde gitmesi kazalara davetiye çıkarırken özellikle Türkiye'de bu hızların önlenebilmesi adına yeni dönemin başlayacağı belirtildi.

Hız Koridorları İle Hız Önlenecek

Özellikle hız koridoru olarak adlandırılan yeni uygulama ile birlikte belirli noktalar arasında sürücülerin ortalama hızları hesaplanacak. Özellikle 1 Temmuz tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak olan bu yeni sistem sayesinde özellikle belirli yollarda hız limitleri başlangıç aşamasında uygulanmaya başlayacak. Kullanıcıların belirli yollarda belirli bir sürenin altına inmemesi gerekirken hangi yollarda ne kadarlık bir sürenin geçerli olacağı da paylaşıldı. Buna göre sürücülerin hızlarına dikkat etmesi gereken yerler şöyle;

450 km uzunluğundaki İstanbul-Ankara TEM yolunda 4 saat 15 dakika,

112 km'lik İzmir-Aydın yolunda 1 saat 11 dakika,

536 kilometrelik Niğde Şanlıurfa yolunda 5 saat 21 dakika,

83 km'lik Adana-Mersin yolunda 1 saat 6 dakika,

365 km'lik Adana-Şanlıurfa yolunda 3 saat 43 dakika.

Sürücüler bu yollarda belirtilen sürelerin altına inmesi halinde ceza alacak. Ceza miktarında ise 2017'deki radar cezaları geçerli olacak. Açıklamalara göre hız sınırını %10 ile %30 arasında aşan şöförler 206 TL ceza verilecek. % 30 aşan kullanıcılar ise 320,25 TL ceza ve aynı zamanda ceza puanı alacak.