Hindistanlı sinemacı ve modacı da terör kurbanı oldu

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence mekanına düzenlenen terör saldırısında Hint sinemacı Abis Rizvi ve genç modacı Kuşi Şah da yaşamını yitirdi.

Güncellenme 02 Ocak 2017 21:10

Hindistan basını, ülkesinde tanınmış bir film yapımcısı olan 49 yaşındaki Abis Rizvi'nin, Akhtar Hassan adlı eski bir milletvekilinin de oğlu olduğunu bildirdi.

Associated Press'in haberine göre, Rizvi'nin ölüm haberini alan yakınları ve birçok Bollywood yıldızı, ünlü yapımcının Mumbai'deki evine giderek taziyeleri iletti.

Rivzi, 2014'te kaplanlarla ilgili çektiği "Roar" adlı Bollywood filmiyle tanınıyor. Rivzi, Kamal Sadanah'la birlikte yönettiği filmin aynı zamanda yapımcı ve senaristiydi.

GENÇ MODACI DA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda hayatını kaybeden diğer Hint vatandaşı Kuşi Şah ise moda tasarımcısıydı.

27 yaşındaki Kuşi'nin Hint basınına konuşan bir akrabası, "Aile, tamamen şokta. Kuşi, iş için Türkiye'ye gitmişti" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Türkiye'den kötü haberlerim var. İstanbul'daki saldırıda iki Hint vatandaşını kaybettik. Büyükelçimiz, İstanbul'a gidiyor. Kurbanlar, eski milletvekilinin oğlu Sayın Abis Rizvi ve Gujarat'tan Sayın Kuşi Şah" ifadesini kullanmıştı.

NTV