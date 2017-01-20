HDP'li vekillerden 'Nazlıaka protestosu' açıklaması

HDP Kadın milletvekilleri HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu önderliğinde bağımsız milletvekili Nazlıaka'nın dünkü protestosu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Güncellenme 20 Ocak 2017 11:48

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP’li kadın milletvekilleri TBMM’de dün yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Kerestecioğlu: "Nazlıaka demokratik hakkını kullandı"

Kerestecioğlu, Aylin Nazlıaka’nın kendisini kürsüye kelepçeleyerek demokratik hakkını kullandığını belirterek, yaşanan kavgada AK Partili Gökçen Enç’in Meclis Başkanvekili Pervin Buldan’ın göğsüne tekme attığını ileri sürdü. Kerestecioğlu şöyle konuştu:

"Ayşenur Bahçekapılı da olabilirdi"

"Bu asla kabul etmeyeceğimiz hiçbir şekilde ufak bir özürle geçiştirilemeyecek olan bir olaydır. Bir kadından bunun gelmesi çok daha vahim bir şeydir. Ne olursa olsun orada şiddete uğrayan kişi hangi partiden olursa olsun Meclis Başkanvekili Pervin Buldan değil Ayşeur Bahçekapılı olabilirdi. Burada şiddete karşı tepkimizi göstermek için kadınlarla dayanışırız. Pervin Buldan’ın tansiyonu yüksek seyrediyor. Hastaneye kaldırıldı. Burcu Çelik de yüzüne tırmık aldı ve darp edildi o da. Şafak Pavey’in yere düşmesi kendisi sakat olan bir vekilimizdir ve bu asla kabul edilemez bir şeydir.

"Bu tavrı özürle geçiştirmelerine izin vermeyeceğiz"

O yerden kaldırılmaya çalışılırken o anda bütün darp ve müdahaleler başladı. Melike Basmacı’nın kolu incinmiş. Meclisin uzun süredir geldiği nokta budur. Daha öncesinde erkek vekiller tarafından yaşatılan ve sürekli söylemlerle dayatılan şiddet, bir kadın vekil tarafından yaşatılmıştır. Meclis Başkanvekilimize yönelik bu davranışlar bu denli onun travma yaşamasına neden olabilecek bir şiddet asla kabul ettiğimiz bir şey değildir. Bu Meclis’te şiddet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu tavrı böyle sükûnetle geçiştirmelerine ve özürle geçiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca ‘Bunlara vurdum elim kirlendi’ diyebilen bir kadın vekille karşı karşıyayız. Köpek giremez dövizinden sonra şimdi de kadın giremez dövizini açacak.”