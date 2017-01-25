HDP'li vekil için 'zorla getirme' kararı çıkarıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer için 'zorla getirme' kararı çıkarıldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında çıkarılan "zorla getirme" kararı gereği ifade vermek üzere, adliyeye getirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Taşçıer, adresine ifade vermesi için gönderilen tebligata rağmen gelmemesi üzerine, çıkarılan "zorla getirme" kararınca güvenlik güçlerince adliyeye getirildi.
Taşçıer'in savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
AA