HDP'li Önder 'terör örgütü propagandası' davasında ifade verdi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 'terör örgütü propagandası' suçundan hakkındaki davada ifade verdi.
HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder ifade verdi.
HDP Ankara Milletvekili Önder, Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkındaki dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi.
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi.
Hakkında mahkemenin zorla getirme kararı bulunan Önder, avukatı Kenan Maçoğlu ile Ankara Adliyesine geldi.
Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talimatla ifade veren Önder, daha sonra adliyeden ayrıldı.
AA