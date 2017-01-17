HDP Eş Başkanları Yüksekdağ ve Demirtaş için istenen ceza belli oldu

HDP Eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş için istenen cezalar belli oldu.

Güncellenme 17 Ocak 2017 17:12

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianameler, Ağır Ceza Mahkemelerine sunuldu.

6-8 Ekim olayları

Demirtaş hakkında tanzim edilen iddianamede, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü bildirildi.

Değişik tarihlerde Demirtaş'ın katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu belirtildi.

142 yıla kadar hapis istemi

Demirtaş'ın üzerine atılı olan, "Terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi

Yüksekdağ hakkında tanzim edilen iddianamede ise şüphelinin örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede, Yüksekdağ'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edilerek, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları ile 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması, yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede Yüksekdağ'ın 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA