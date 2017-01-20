HDP Batman Milletvekili Başaran gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede

Güncellenme 20 Ocak 2017 10:30

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist nefes kesen bir operayonla, 16 gün sonra yakalandı. Reina canisine kimlerin yardım ettiği, 16 gün boyunca nasıl saklandığı en çok merak edilen sorulardan biriydi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre polis Reina katliamcısının destek ekibine de ulaştı.

Farklı ülkelerden gelen bu DEAŞ mensuplarından kimisi teröristi evinde sakladı, kimi de polislerle girdiği çatışmada aynı araçtaydı. Yardım eden DEAŞ militanlarının çok çeşitli ülke ve ırka mensup kişiler olması dikkat çekti. Teröristin Zeytinburnu, Sefaköy ve Esenyurt'ta saklandığı günlerde kendisine yardım eden şüpheliler tek tek gözaltına alındı.