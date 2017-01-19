Hayvanat bahçesindeki ayılar açlıkla savaşıyor

Endonezya'daki bir hayvanat bahçesinden gelen görüntüler yürekleri sızlattı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki ayıların, insanlarda yemek dilendiği ortaya çıktı.

Güncellenme 19 Ocak 2017 20:52

Endonezya'da bir hayvanat bahçesinde nesli tükenme tehdidindeki ayıların ziyaretçilerden yemek dilendiği ve kendi dışkılarını yediği görüntüler tepki çekti. "Hayvanlar için cehennem" olarak nitelenen hayvanat bahçesinin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Endonezya'nın Bandung kentindeki hayvanat bahçesi, kafeslerdeki hayvanların aç bırakılmaları ve kötü muameleye uğramaları nedeniyle yoğun tepki çekiyor.

Son olarak, nesli tükenme tehdidi altındaki Malaya ayılarının ziyaretçilere yemek için yalvarmaları ve ayıların açlıktan kendi dışkılarını yiyişini gösteren görüntüler, Endonezya hükümetine harekete geçme çağrılarını artırdı.

Hayvanat bahçesinin ziyaretçileri, karşılaştıkları kötü koşullar nedeniyle şaşırdıklarını ve "hayvanlar için cehennem" olarak nitelenen kurumun bir an önce kapatılmasını sosyal medyada talep ediyor.

İmza kampanyası başlatıldı

Scorpion Doğal Yaşam İzleme Örgütü adlı sivil toplum örgütü inisiyatifiyle internette imza kampanyaları başlatıldı. Kampanyaya şimdiden 210 bin kişi destek verdi. STK, hayvanat bahçesinde tam zamanlı veteriner çalıştırılmadığını, kafeslerin çok kalabalık olduğunu, hayvanlara çok nadir yemek verildiğini ve bu nedenle hayvanların birbirlerini yemek zorunda kaldığını anlatıyor.

Güney Asya ormanlarında yaşayan Malaya ayılarının sayıları giderek azalıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, türün yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Karnından 20 kilogram plastik çıktı

Bandung Hayvanat Bahçesi, yakın zamanda bir zürafanın ölümü ile de gündeme geldi. Açlıktan ve hastalıktan ölen zürafanın karnından yaklaşık 20 kilogram plastik atık çıktı. Aynı şekilde Yani isimli 34 yaşındaki Sumatra fili de hastalık ve bakımsızlıktan öldü. Sumatra fillerinden dünya üzerinde 3 binden az kaldı.

Endonezya'nın Surabaya kentindeki hayvanat bahçesinde de durum farklı değil. "Ölüm Bahçesi" olarak bilinen o hayvanat bahçesinde de filler, kaplanlar ve aslanlar çok sık ölüyor. Kalabalık kafeslerde aç bırakılan hayvanlar birbirlerini yemek zorunda bırakılıyor.

Kampanyayı başlatan STK, hayvanat bahçesine bir an önce Çevre Bakanlığı'nın teftişe gitmesini ve mümkünse kurumun kapatılmasını talep ediyor.

Al Jazeera