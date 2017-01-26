Hayvan gübresinden elde ettiği gazla tüp masrafından kurtuldu

Hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan 29 yaşındaki Bayram Öztürk, hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla yılda 2 bin TL tasarruf sağlıyor.

Güncellenme 26 Ocak 2017 20:38

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Bayram Öztürk, kurduğu sistem ile yetiştirdiği büyükbaş hayvanların gübresinden gaz elde ediyor. Ürettiği gazı kompresör ve boruların yardımıyla evinin mutfağına taşıyan Öztürk, önceden ayda en az 3 tüp harcayan ailesine yılda 2 bin liradan fazla tasarruf ettiriyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilikle uğraşan 29 yaşındaki Bayram Öztürk, mutfak tüpü giderlerinin ev bütçesini sıkıntıya sokmaya başlamasıyla birlikte 2,5 yıl önce ağılının arka bölümüne hayvan gübresinden biyogaz üreten bir sistem kurdu.

Kurduğu sistemde fermantasyon tankına su ve hayvan gübresi ekleyen Öztürk, oluşan basınç sonucu gübreden gaz elde etti. Ürettiği gazı kompresör ve boruların yardımıyla mutfağına ulaştıran Öztürk, set üstü ocağını biyogazla çalışır duruma getirdi.

"İnternetten araştırdım"

Öztürk, kurduğu sistemi bütün çiftçilere öneriyor. Onlara elinden gelen teknik desteği vermeye de hazır:

"Aylık en az 3 tüp harcıyorduk, bazen fazlası da oluyordu. Bu durum bizi maddi olarak zorluyordu. Tüp masrafından kurtulmak için değişik çözümler aramaya başladım. Hayvan gübresinden gaz üretmeye karar verdim. Sulu ortamda hayvan gübresi köpürdüğünde çakmakla yanıyordu. Oradan yola çıkarak internetten araştırdım ve kendime bir sistem kurdum. Masrafımız sadece 10 lira, kompresörün yaktığı elektrik gideri. Yılda evimize 2 bin liradan fazla para kalıyor. Düşük gelirli insanlarız, bu sistem bize ilaç gibi geldi. Bu sistemi bütün çiftçi kardeşlerime öneriyorum, hem evlerinin tüp masraflarından kurtulurlar hem de gübre arıtıldığı için tarlalara daha fazla katkısı oluyor."

Şimdi hedef ısınmada da biyogaz kullanmak

Öztürk'ün şimdi hedefi, kurduğu sistemi geliştirerek ısınma amacıyla da biyogaz kullanmaya başlamak. Bu şimdilik, ürettiği gazı depolayamadığı için mümkün değil. Fakat Öztürk, bu soruna da bir çare bulmaya kararlı:

"Gazımızı depolamayı başarırsak ısınma giderimizi de ortadan kaldıracağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Henüz ürettiğimiz gazı depolayamadığımız için mevcut gaz, evimizin ısınması için yeterli gelmiyor. Şehrin biraz dışında yaşadığımız için, burada nüfus yoğunluğunun az olmasından dolayı doğalgaz bulunduğumuz eve gelmiyor. Bu yüzden başımızın çaresine bakıyoruz."

AA