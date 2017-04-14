"Hayırcıların eşleri ve kızları ganimettir" paylaşımı sonrası soruşturma

Facebook'tan "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evetçilere helaldir" paylaşımında bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 20:34