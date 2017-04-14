"Hayırcıların eşleri ve kızları ganimettir" paylaşımı sonrası soruşturma
Facebook'tan "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evetçilere helaldir" paylaşımında bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Facebook hesabından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evetçilere helaldir" paylaşımında bulunan ve büyük tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer Akbayrak, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla görevden alınmıştı.
Savcılık da Akbayrak hakkında resen soruşturma başlattı.
CNN Türk