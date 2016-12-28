Hayatı plastik kovada geçen genç kız yaşamını yitirdi

Bebekliğinde fiziksel gelişimi duran ve hayatını plastik bir kovada geçiren Nijeryalı genç kız Rahma Haruna, yaşamını yitirdi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 17:28

Nijerya’da sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelen ancak 6 aylıkken nedeni bilinmeyen bir şekilde vücudunun büyümesi tamamen duran ve hayatını plastik bir leğende ailesinin desteğiyle sürdüren 19 yaşındaki Rahma Haruna, yaşamını yitirdi.

Dünya Rahma'yı sosyal medyada 10 yaşındaki erkek kardeşi Fahad’ın paylaştığı fotoğrafla tanımıştı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; yaşamını plastik bir leğende geçirmeye mahkûm olan Rahma'nın tüm fiziksel ihtiyaçlarını annesi karşılıyordu.

BirGün