Hayat Bazen Tatlıdır final yapıyor

Star TV'de pazar günleri yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır diziden kötü haber geldi.

Güncellenme 24 Nisan 2017 15:46

Başrollerinde Birce Akalay, Ufuk Özkan ve Kanbolat Görkem Arslan gibi isimlerin olduğu dizinin önümüzdeki pazar günü ekrana gelecek 26. bölümüyle final yapacak.

Öğretmenlik yaptığı süre boyunca doğru gördüklerini savunduğundan dolayı başına gelmeyen kalmamış Hayat öğretmen ile kardeşi Gözde'nin başından geçen olayların anlatıldığı dizinin yapımcılığını Süreç Film üstlenmişti.Dizinin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor, senaryosunu ise Gani Müjde yazıyordu.