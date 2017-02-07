Hawai'de balayı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, 4 Şubat Sevgililer Günü’nde balayı için Hawai'ye uçacak.

Güncellenme 07 Şubat 2017 21:30

Ünlü çift, ilişkileri başladığı günden beri gitmeyi istediği Hawaii’de balayı yapacak.

Almeda Abazi’nin doğum günü olan 13 Şubat’ta Los Angeles’ta evlenecek olan çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde balayı için adaya uçacak.



Balayının ardından İstanbul’a gelecek olan çift, sanatçı arkadaşları ve ailesinin katılacağı geniş bir kutlama partisi yapacak.



İkili, ardından Abazi’nin memleketi Arnavutluk’a doğru yola çıkacak. Sayışman, orada da gelinin ailesi ve dostlarının katılacağı bir düğün yapacak.



Arnavutluk basınında da sık sık haberleri çıkan çift, kapak oldukları bir dergiye ilişkilerini ve hazırlıklarını anlattı.

NTV