Havayollarında Note 7 Uyarıları Durduruluyor

Samsung Galaxy Note 7 için ABD uçuşlarında Ekim ayından itibaren yasaklama gelirken geri toplanan ürünler ile birlikte kararın artık kaldırılabileceği belirtildi.

Güncellenme 11 Ocak 2017 18:08

Samsung Galaxy Note 7 modeli ile ilgili yaşanan patlama sonrasında telefonun kullanılması yasaklanmıştı. Bu nedenle kişilerin telefonları ile uçağa binmesi yasak olduğu gibi Samsung Galaxy Note 7 için yapılan uyarılar ve kontroller ile birlikte zorla uçağa sokmaya çalışan kişilere de yüksek cezalar kesilmeye başlanmıştı. Fakat Samsung tarafından yalpan son çalışmalar ile birlikte Samsung Galaxy Note 7 modellerinde büyük bir bölüm geri toplandı.

Toplantı Yapıldı

Samsung'un son basın açıklamalarına göre, Ulaştırma Bakanlığı, havayolları için Galaxy Note 7 ile ilgili uçuş öncesi duyurularını kaldırdı. Kararın arkasındaki en önemli etken ise belirtildiği gibi Note 7 akıllı telefonların yüzde 96'sından fazlasının geri toplanması ve artık kullanım oranlarının çok düşük hale gelmesi.

Kalan Bölüm İçin Çalışma Sürüyor!

Güney Kore devi, Galaxy Note 7 kullanıcılarını, güvenlik nedeniyle geri vermeye ikna etmek için çok çalışıyor. Çabalarına rağmen, bazı kullanıcıların risk almak istemesi, yüzde 100’lük sonuca ulaşılmasını uzun zamandan beri engelliyor. Bu nedenle şirket, aracı firmalar ile birlikte, telefonların şarj edilmesini engellemeye çalışan güncellemeler ile son vuruşu yapmaya çalışıyor. Üstelik Samsung tarafından yapılan açıklamalarda mevcut araştırmalara göre şu anda telefonların kalan bölümünün büyük bir kesimi de kullanım dışı.