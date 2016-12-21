Harun Kolçak yeniden sevenlerinin karşısında

Bir süredir tedavi gördüğü için müzikten uzak kalan başarılı popçu Harun Kolçak, "Çeyrek Asır" albümüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

Güncellenme 21 Aralık 2016 20:10

Beyoğlu'ndaki Jolly Joker'de basın mensuplarına açıklamada bulunan Harun Kolçak, yeniden sahneye çıktığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyledi.

Kolçak, "Sahnede insanlarla beraber, bütün bestelerimi hep bir ağızdan söylemeyi özledim. Hastanede de bunu düşünüyordum. Yani gerçek anlamda yaşadığımı sanırım ben sahnede idrak ediyorum." dedi.

Kolçak, prostat kanseri tedavisi gördüğü günlere de değinerek, "7 ay bir süreç geçti. Çok zordu tabii ama çok da faydalarını gördüm sonradan. Daha bir insan oldum, adam oldum. Beni hayata bağlayan şey müzikti. O da bana çok ilahi geliyor. İnançlarımla çok örtüşüyor zaten. Müzik yani başka bir şey değil. Bir de babam." ifadelerini kullandı.