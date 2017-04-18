Harran bu yıl ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi bu yıl ziyarete gelen turistlerle yaz dönemine umutla başladı.

Güncellenme 18 Nisan 2017 12:02

Konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkaran Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, turizm sezonuna umutlu başladı.

Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen ve bir dönem Asurlular ile Emevilere de başkentlik yapan Harran, yine ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının da yer almasıyla kültür turizmi yapanların tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Özellikle fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo ortamı sağlayan ilçe, halk mimarisinin ürünü konik kubbeli evleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, rasathanesi ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ile de ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.

Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yılın turizm açısından çok daha iyi olacağı belli. Sıkıntılı süreci artık aşıyoruz." dedi.

Harranlı işletmecilerden Reşat Özyavuz da hafta sonlarında turistlerin yoğun bir şekilde tarihi ilçeyi görmeye geldiğini belirtti.

Özellikle ziyaretçilerin büyük şehirlerden geldiğini ifade eden Özyavuz, "Bu yılki turist yoğunluğundan çok memnunuz. Hafta sonları yakın illerden, Ankara, Konya, Kayseri gibi illerden oldukça fazla misafirlerimiz geliyor. Hafta sonları 800-900 ziyaretçimiz bölgeye geliyor. Böyle devam ederse turist yoğunluğunun daha da artacağından eminiz." diye konuştu.

AA