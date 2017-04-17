Halk oylamasının ardından 'OHAL' kararı

Referandumun hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen MGK'nın sonrasında Bakanlar Kurulu toplanarak OHAL bir kez daha uzatılacak.

Güncellenme 17 Nisan 2017 13:07

Alınan bilgiye göre, MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ohal ile ilgili bilinmesi gerekenler

OHAL KARARI NEDİR?

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu kanunun amacı; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir..

Vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin

nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar..

OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?.

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir..

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir..

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır.

Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Milliyet