Halep'ten tahliye edilen 132 yaralı çocuk Hatay'da

Suriye'deki iç savaştan kurtarılarak tahliyesi gerçekleştirilen ve Türkiye sınırlarına getirilen yaralı sayısı 303'e ulaştı. Yaralıların 132'si çocuk.

Güncellenme 30 Aralık 2016 11:34

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaştan zarar gören ve hem hakim mrejim Beşşar Esad'ın güçleri hem de yabancı rejim myanlısı grupların v em uhalif güçlerin çatışmaalr ıarasında kalan siviller Halep'in doğusundan tahliye eidlerek Hatay'a getirildi. Halep'in doğusundaki çatışmalardan kurtarılarak Hatay'a getirilen yaralıların sayısı 33'e çıktı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye ulaştırıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralıların sayısı 303'e ulaştı.

Yaralıların büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor

Tedavi altına alınan yaralılardan 41'i hayatını kaybetti, 104'ü il dışındaki hastanelere nakledildi, 43'ü de taburcu edildi.

Yaralılardan 132'sinin 18 yaşından küçük olduğu kaydedildi.

AA