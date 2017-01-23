Halep'e Afrika'dan yardım eli

Deniz Feneri Derneği tarafından düzenlenen kampanya ile Suriye'nin Halep kentinde yardıma muhtaç insanlara Afrika'dan da yardım eli uzatıldı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 16:32

Derneğin koordinesinde Kastamonu, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Afrika ülkelerinden temin edilen insani yardım malzemesi yüklü 4 tır, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

Derneğin Afet Koordinasyon Sorumlusu Doğan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yardımların genellikle, son dönemlerde yaşanan olayların ardından Halep'in Azez ilçesi ve civarına yerleşen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Selçuk, tırların temizlik malzemesi, giyim, patates, un, gıda kolisi ve battaniye yüklü olduğunu bildirdi.

Malzemelerin Suriye'ye gönderildiğini belirten Selçuk, araçlardan birinin Kenya, Somali ve Gana gibi ülkelerden gelen yardımları taşıdığını kaydetti.

Derneklerinin Afrika ülkelerinde insani yardım dağıtımı çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta bu ülkelerden bizimle bağlantı kurdular ve Halep'e yardım göndermek istediklerini belirttiler. Türkiye'den Afrika'ya onca yardım yapılırken, Afrika'dan Halep için böyle bir yardım gelmesi, bunun manevi değerini yüksek kılıyor. Afrikalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Afrika ülkelerinden Suriye'ye yardım gönderilmek istendiğini duyduğumuzda çok şaşırdık. 'İşte kardeşlik budur' dedik. Kardeşlik sınır tanımaz. Bu yaralar, el birliğiyle sarılır."

AA