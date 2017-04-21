Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 14:45

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 mağarada çok miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin, Şemdinli ilçesi Aktütün köyü Mehendi Vadisi bölgesinde PKK'lı teröristlere ait malzemeler bulunduğuna dair istihbarat üzerine operasyon başlattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Nisan günü Şemdinli ilçesi Aktütün köyü Mehendi Vadisi bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde 3 mağara tespit edilmiştir. Mağaralarda yapılan arama faaliyetinde varile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 8 kutu 12.7 mm doçka mühimmatı, 1 kutu 7.62 mm biksi mühimmatı, bir adet boş kalaşnikofa ait şarjör, 15 adet kalaşnikof mühimmatı, bir adet patlamamış el bombası, bir adet kanasa ait mühimmat, Mehendi Köprüsü istikametine döşenmiş muhtelif kablo, 2 uyku tulumu, bir battaniye, bir akü, 6 dolu benzin bidonu, 21 ayakkabı, 19 jeneratör, 10 yağmurluk ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, el yapımı düzenek, kablo ve el bombasının usulüne uygun imha edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.

AA