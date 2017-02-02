Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti. CAS, Çalhanoğlu'nun cezasını onayladı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 20:36

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti.

Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın da bu cezayı onayladığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu.

Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi. Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi. CAS'ın da topkı FIFA gibi benzer bir karar aldığı, Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verildi.

CNN Türk