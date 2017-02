Haftanın Yeni Oyunları Neler?

6 Şubat tarihi itibariyle yeni haftada piyasaya çıkacak oyunları sizler için derledik.

Güncellenme 06 Şubat 2017 19:11

Her hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar için detaylı bir araştırma yaparak özel bir liste hazırlarken 6 Şubat tarihi itibariyle hafta boyunca piyasaya sunulacak önemli oyunlar da yine listelendi. 6 Şubat Pazartesi itibariyle piyasaya sunulacak oyunlar arasında pek çok farklı yapım dikkat çekerken özellikle 7 Şubat 2017 Salı günü hareketli bir gün yaşanacak. Daha çok PlayStation 4 gibi oyun konsollarına yönelik sunulacak oyunlar, oyun severler için yeni haftanın da oldukça hareketli geçmesini sağlayacak.

6 Şubat 2017 (Pazartesi)

·How to Survive 2 (PlayStation 4)

·So Many Me (PlayStation 4)

7 Şubat 2017 (Salı)

·Nioh (PlayStation 4)

·WWE 2K17 (PC)

·Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book (PC)

·Nights of Azure (PC)

·8Days (PlayStation 4)

·Kitty Powers Matchmaker (PlayStation 4)

·The Onion Knights (PlayStation 4)

·Ping Pong VR (PlayStation VR)

·Super Gunworld 2 (PlayStation 4)

·Uncanny Valley (PlayStation 4, PlayStation Vita)

8 Şubat 2017 (Çarşamba)

·The Wild Eight (PC)

·Bleed 2 (Linux, Mac, PC)

9 Şubat 2017 (Perşembe)

·Quarantine (PC)

·Brut@l (PC)

Piyasaya çıkacak oyunlar için üretici sitesinden gerekli desteği elde edebilirsiniz. Özellikle 8 Şubat 2017 günü piyasaya çıkacak olan Bleed 2 ve 9 Şubat 2017 Perşembe günü piyasaya çıkacak Quarantine dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor.