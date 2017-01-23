Haftanın Yeni Oyunları Neler?

Her hafta sizlerle paylaştığımız yeni çıkacak oyunlar için bu hafta da birbirinden iddialı ve güçlü yapımları listemize aldık.

Güncellenme 23 Ocak 2017 19:38

Oyun dünyası giderek daha cazip bir hale gelirken her hafta farklı oyunların piyasaya sunulması kişilere önemli seçenekler sağlıyor. Oyun oynamayı seven kişiler, yapacakları incelemeler ile birlikte hangi oyunların piyasaya çıkacağını ve hangi oyunları oynamaktan zevk alacağını belirleyerek oyunları oynamaya başlayabilir.

Bu hafta itibariyle piyasaya çıkacak yeni oyunlarda ise oldukça iddialı yapımlar var. 24 Ocak tarihi itibariyle piyasaya çıkacak oyunlar şöyle;

24 Ocak 2017

Resident Evil 7: Biohazard (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PlayStation 4)

Tales of Berseria (PlayStation 4)

Yakuza 0 (PlayStation 4)

Moto Racer 4 (PlayStation 4) [Birleşik Devletler]

The Sims 4: Vampires (Mac, PC)

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek (PlayStation 4)

Hunter's Legacy (PlayStation 4)

Lethal League (PlayStation 4)

Pineview Drive (PlayStation 4)

Subterrain (PlayStation 4, Xbox One)

The Turing Test (PlayStation 4)

25 Ocak 2017

Firefighter 2017 — The Simulation (PC)

26 Ocak 2017

For Honor Kapalı Beta (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Arcade Archives NeoGeo World Heroes (PlayStation 4)

Candy Please (3DS)

27 Ocak 2017