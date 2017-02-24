Haftanın en iyi 11'inde Beşiktaşlı Aboubakar da yer aldı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarına göre tespit edilen en iyi 11'de siyah-beyazlı takımın Kamerunlu oyuncusu Aboubakar da yer aldı.

Güncellenme 24 Şubat 2017 17:47