Hadımköy'deki patlamada 4 fabrika işçisi yaralandı

Hadınköy'de bulunan plastik fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 20:04

Patlama sonrası yangın çıkarken, olayda ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.

İstanbul'da Hadımköy Hastane Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir plastik fabrikasında patlama oldu.

Plastik ham maddelerin etkileşimi sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.Patlamada yaralanan 4 işçi, Lilyum Tıp Merkezi'ne götürüldü. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma ve Kanuni Sultan Süleyman hastanelerine kaldırıldı.



Bu arada, itfaiye ekipleri 25 araç ve 85 personelle yangına müdahale ederken, olay yerinde 5 ambulans bekletiliyor.



Müdahale sırasında zaman zaman küçük patlamalar olduğu kaydedildi.

NTV